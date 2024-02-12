В Московском зоопарке назвали любимца посетителей
12 февраля 202411:43
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что одним из любимцев среди животных в учреждении является манул Тимофей. Ее слова приводит РИА Новости.
По ее признанию, манул особенно популярен во время его подготовки к зиме.
«Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года», - сказала Акулова.
В это время дикие коты активно ищут пищу, в том числе и Тимофей. Его «талия» в это время года растет, шерсть густеет, а окрас обретает рыжеватые оттенки.
В понедельник, 12 февраля, Московскому зоопарку исполнилось 160 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru