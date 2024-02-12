В Московском зоопарке назвали любимца посетителей

По ее признанию, манул особенно популярен во время его подготовки к зиме.

«Посетителям зоопарка интересно наблюдать за жизнью манула в период его подготовки к зимнему периоду года», - сказала Акулова.

В это время дикие коты активно ищут пищу, в том числе и Тимофей. Его «талия» в это время года растет, шерсть густеет, а окрас обретает рыжеватые оттенки.

В понедельник, 12 февраля, Московскому зоопарку исполнилось 160 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».