В Московском зоопарке рассказали о самочувствии панд из Китая

Две больших панды, которые месяц назад прибыли из Китая, с успехом адаптировались к жизни в Московском зоопарке. Об этом сообщает на странице организации в Facebook.

Отмечается, что панды за такой короткий срок успели привыкнуть к своему новому дому и сотрудникам, которые осуществляют уход за животными.

Напомним, в церемонии открытия новой экспозиции Московского зоопарка «Фауна Китая» накануне приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.

