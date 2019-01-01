Общество
Напомним, в церемонии открытия новой экспозиции Московского зоопарка «Фауна Китая» накануне приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
В Московском зоопарке рассказали о самочувствии панд из Китая
6 июня17:31
Две больших панды, которые месяц назад прибыли из Китая, с успехом адаптировались к жизни в Московском зоопарке. Об этом сообщает на странице организации в Facebook.
Отмечается, что панды за такой короткий срок успели привыкнуть к своему новому дому и сотрудникам, которые осуществляют уход за животными.
Напомним, в церемонии открытия новой экспозиции Московского зоопарка «Фауна Китая» накануне приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
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Фото: www.flickr.com//Dmitrii Loktionov
ТЕГИ:Московский Зоопарк
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