В московском военкомате рассказали, кого продолжат призывать после мобилизации
В Москве продолжит призывать офицеров, медиков и редких специалистов после завершения частичной мобилизации. Об этом NEWS.ru заявили в в военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО Москвы.
Отмечается, что другие категории в обязательном порядке призываться не будут.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что частичная мобилизация в Москве завершилась, а повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.
Сообщается, что пункты сбора мобилизованных закрываются днем 17 октября.
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