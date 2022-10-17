В московском военкомате рассказали, кого продолжат призывать после мобилизации

В Москве продолжит призывать офицеров, медиков и редких специалистов после завершения частичной мобилизации. Об этом NEWS.ru заявили в в военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО Москвы.

Отмечается, что другие категории в обязательном порядке призываться не будут.

Военком Москвы: Мобилизационные задания Минобороны выполнены

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что частичная мобилизация в Москве завершилась, а повестки, разосланные в ее процессе по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие.

Сообщается, что пункты сбора мобилизованных закрываются днем 17 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваМобилизация
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