В московском военкомате рассказали, кого продолжат призывать после мобилизации

В Москве продолжит призывать офицеров, медиков и редких специалистов после завершения частичной мобилизации. Об этом NEWS.ru заявили в в военном комиссариате Замоскворецкого района ЦАО Москвы.

Отмечается, что другие категории в обязательном порядке призываться не будут.