В московском ТЦ найдено тело младенца

В туалете торгового центра в Москве найдено тело новорожденного ребенка, сообщает «РЕН ТВ».

В Москве сорвали попытку продать младенца за 60 тысяч рублей

Здание находится на Свободном проспекте. Труп нашли посетители торгового центра. По факту инцидента проводится проверка.

Личность матери установлена, это 27-летняя женщина.

Ранее жительницу Анапы обвинили в убийстве трехмесячного сына, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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