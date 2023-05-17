В Москве сорвали попытку продать младенца за 60 тысяч рублей
17 мая 202321:00
Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту торговли людьми, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, три женщины – 1977, 1984 и 1993 годов рождения, продали в столичном торговом центре новорожденную за 60 тысяч рублей.
Оперативники задержали их с поличным, когда «покупатели» получили расписку от них, а взамен дали им деньги.
Ребенок сейчас находится в больнице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru