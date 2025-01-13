В московском ЦУМе начали продавать лопаты за почти 60 тысяч рублей

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Речь идет о бытовом предмете фирмы американского люксового бренда Supreme. Лопаты выполнены в красном цвете, с логотипом марки и черной ручкой. Основной материал - алюминий.

В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать лопаты из алюммния за 57 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте универмага.

Часть крыши военного госпиталя в центре Тулы обрушилась при пожаре

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