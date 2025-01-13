В московском ЦУМе начали продавать лопаты за почти 60 тысяч рублей
13 января 202517:52
В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начали продавать лопаты из алюммния за 57 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте универмага.
Речь идет о бытовом предмете фирмы американского люксового бренда Supreme. Лопаты выполнены в красном цвете, с логотипом марки и черной ручкой. Основной материал - алюминий.
Ранее стало известно, что итальянский дом моды Prada SpA рассматривает возможность покупки бренда Versace, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рютте призвал страны НАТО увеличить траты на оборону
- В Белом доме заявили, что Украине придется снизить возраст мобилизации
- СМИ: Даня Милохин начал встречаться с украинской блогершей Дариной Зеленской
- Из-за циклона на Мадагаскаре погибли три человека
- СМИ: Украина остановила добычу угля в Красноармейске из-за продвижения ВС РФ
- Больше всего россиян в детстве мечтали стать врачами
- Вокруг танкера «Волгонефть-239» начали строить марину для сдерживания мазута
- Россияне стали на 8% чаще ездить в Европу
- Стоимость биткоина опускалась ниже 90 тысяч долларов впервые с 18 ноября
- Активисты движения Just Stop Oil осквернили могилу Чарльза Дарвина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru