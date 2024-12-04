13 иностранных брендов хотят выйти на рынок России в 2025 году

По ее словам, 10 из них связаны с одеждой. Семь иностранных брендов — представители стран Европы. В настоящий момент компании находятся только на стадии согласования сделок, потому соблюдают конфиденциальность.

Ранее стало известно, что в России заявили о снижении числа посетителей ТЦ в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

