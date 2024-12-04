13 иностранных брендов хотят выйти на рынок России в 2025 году
4 декабря 202400:17
На рынок ретейла России хотят выйти еще 13 иностранных брендов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление директора СORE.XP Марину Малахатько.
По ее словам, 10 из них связаны с одеждой. Семь иностранных брендов — представители стран Европы. В настоящий момент компании находятся только на стадии согласования сделок, потому соблюдают конфиденциальность.
Ранее стало известно, что в России заявили о снижении числа посетителей ТЦ в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru