В Московском регионе объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Московском региона и ряде областей Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росгидромет.

По данным метеослужбы, ухудшение погодных условий ожидается с пятницы 13 марта. В частности, метеорологи прогнозируют усиление ветра до 20-25 м/с.

Среди регионов, на которые распространяется предупреждение, также Смоленская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Рязанская области.















