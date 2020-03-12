В Московском регионе объявили штормовое предупреждение
12 марта 202021:59
Штормовое предупреждение объявлено в Московском региона и ряде областей Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Росгидромет.
По данным метеослужбы, ухудшение погодных условий ожидается с пятницы 13 марта. В частности, метеорологи прогнозируют усиление ветра до 20-25 м/с.
Среди регионов, на которые распространяется предупреждение, также Смоленская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Тульская, Рязанская области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Чехия временно прекратит выдачу шенгенских виз
- США внесли в «черный список» швейцарскую дочку «Роснефти»
- Число заражённых коронавирусом в России возросло за сутки
- СМИ: Чемпионат Европы по футболу 2020 отложат из-за Covid-19
- Подмосковье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса