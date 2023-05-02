В московском регионе минувшей ночью зафиксировали заморозки
Заморозки до минус 2,4 градуса зафиксированы в московском регионе минувшей ночью, сообщается на портале центра погоды «Фобос».
В Москве заморозки зафиксировали метеостанции Строгино, Внуково, Михайловское и Бутово. На территории Подмосковья холоднее всего было в Волоколамске.
Жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится, более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, в среднем май будет близок к своей климатической норме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru