«Провальное» начало, «черемуховые» холода: Тишковец рассказал москвичам о погоде в мае

Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладные и с превышением количество осадков над нормой не более 10%, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, начало месяца в регионе будет «провальным» с температурой в 1-4 градуса ниже нормы. «В общем, традиционные черемуховые холода. По осадкам – в 1 неделю выпадет 120%, во 2-ю неделю – около 80% положенного», -цитируют синоптика РИА Новости.

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Во второй декаде мая в Москве вернётся в климатическое русло: по ночам будет +5...+10 градусов, днём +15...+20 градусов. А в третьей декаде снова ожидается волна холода. Метеорологическое лето с дневной температурой стабильно выше +15 Тишковец ждёт в лучшем случае в последние дни весны.

В целом в мае в Центральной России будет на 0,5-1 градус прохладнее нормы, которая составляет +13,6°, осадков будет немного больше нормы, уточнил он.

Ранее метеоролог Михаил Леус предупреждал, что относительно тёплыми в мае будут только вторая и третья декада, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com
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