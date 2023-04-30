«Провальное» начало, «черемуховые» холода: Тишковец рассказал москвичам о погоде в мае

Май в Москве будет неустойчивый, относительно прохладные и с превышением количество осадков над нормой не более 10%, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, начало месяца в регионе будет «провальным» с температурой в 1-4 градуса ниже нормы. «В общем, традиционные черемуховые холода. По осадкам – в 1 неделю выпадет 120%, во 2-ю неделю – около 80% положенного», -цитируют синоптика РИА Новости.