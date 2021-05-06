Ураганный ветер в Москве повалил более 50 деревьев, свыше 40 автомобилей получили повреждения. Об этом сообщается столичный комплекс городского хозяйства.

«По состоянию на 17:00 ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале комплекса.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра пострадали два человека, напоминает «Свободная пресса». В результате падения дерева на территории Востряковского кладбища получил травмы мужчина, а на Шоссейной улице дерево упало на женщину, сообщает RT.

Ураганный ветер сохранится в Москве до конца дня. Власти призывают горожан по возможности отказаться от прогулок, быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

