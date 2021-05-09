В московском Параде Победы примут участие более 12 тысяч военных

В нем будут задействованы более 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. После выступления главы государства и минуты молчания начнется торжественное шествие войск. Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршируют 37 парадных расчетов.

Также по Красной площади проедет военная техника. Первой на главной площади страны появится группа из десяти легендарных танков Т-34. В механизированной колонне ожидаются новейшие образцы вооружения, такие, как танки Т-14 «Армата» и Т-90М, артустановки «Коалиция-СВ», боевые машины пехоты «Курганец» и бронетранспортеры «Бумеранг».

На проведении воздушной части парада Победы на Красной площади 9 мая может сказаться плохая погода в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

