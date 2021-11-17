В московском отделении «Молодой гвардии» наградили призеров «Школы проектных технологий»
Призеров «Школы проектных технологий» наградили в московском отделении «Молодой гвардии», сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что было разработано более 100 проектов, 20 из которых уже готовы к реализации. По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, основная часть проектных идей затронула вопросы по благоустройству города.
Отдельно депутат Госдумы Тимофей Баженов выделил экологические проекты, отметив, что они важны в масштабах всей страны.
Проект «Школа проектных технологий» проходил в период с июня по сентябрь 2021 года на базе отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Москве. В нем приняли участие более 300 молодых людей.
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