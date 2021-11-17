В московском отделении «Молодой гвардии» наградили призеров «Школы проектных технологий»

Отдельно депутат Госдумы Тимофей Баженов выделил экологические проекты, отметив, что они важны в масштабах всей страны.

Проект «Школа проектных технологий» проходил в период с июня по сентябрь 2021 года на базе отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Москве. В нем приняли участие более 300 молодых людей.