Сергунина: Москвичи теперь могут получить видеоконсультацию на mos.ru

Функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств появилась на портале mos.ru. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В столице усовершенствовали сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств. Весь процесс получения услуги - от записи на прием до проведения встречи - теперь доступен на портале mos.ru. Сервис также дополнили новыми полезными функциями», — цитирует Сергунину официальный сайт мэра столицы.

Ранее записаться на встречу можно было в сервисе «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Теперь для пользователей создали специальную страницу «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а видеоконференции проводятся на mos.ru. Таким образом, на одной площадке можно выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом.

В сервисе появились еще две новые функции. За сутки до назначенного времени mos.ru направит уведомление о встрече в личный кабинет и на электронную почту, указав ссылку на видеоконференцию. Во время онлайн-консультации гражданин сможет направить профильному сотруднику документы по теме обсуждения, предварительно отсканировав или сфотографировав их и загрузив в сервис во время видеоконференции.

Для записи на консультацию нужно открыть категорию «Документы» в разделе «Услуги» на mos.ru, кликнуть на «Личные документы» и выбрать «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате». Горожане могут встретиться онлайн со специалистом учреждения и узнать о предоставлении госуслуг, либо прийти на личный прием к руководителю ведомства или его уполномоченному представителю.

Пользователю также необходимо заполнить электронную форму, выбрав в списке ведомство и тему, дату и время и указав в заявке свои данные. Если эта информация есть в личном кабинете, форма заполнится автоматически. Кроме того, нужно будет описать интересующую тему, возможно приложить до 10 необходимых документов.

Предпринимателям во время подачи заявки на онлайн-прием придется уточнить реквизиты компании (наименование, ИНН, ОГРН и контакты). Если сведения доступны в личном кабинете, они перенесутся в форму автоматически. При необходимости запись на прием можно отменить.

Возможность проконсультироваться со специалистами центров госуслуг «Мои документы» и столичных ведомств появилась в прошлом году. Сейчас на портале mos.ru доступна запись в центры госуслуг «Мои документы» и семь столичных департаментов. В будущем планируется расширить список органов власти и организаций, которые присоединились к сервису видеоконференций.

