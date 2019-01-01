В московском метро введены временные ограничения

Ранее стало известно о приостановлении движения поездов от «Парка Победы» до станции «Савеловская» Солнцевской линии подземки из-за неисправности состава. В связи с этим был временно закрыт вход пассажирам на станцию «Савеловская».

«Сейчас нет движения от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Вспомогательный состав, который отбуксирует остановившийся поезд, уже направлен. Работаем над восстановлением движения», сообщает твиттер метрополитена.

Солнцевская линия — тринадцатая по счету линия Московского метрополитена. Первый участок «Деловой центр» — «Парк Победы» открыт 31 января 2014 года с челночным движением по одному пути. Сегодня в состав линии входят 16 станций, в том числе 5 станций на Большой кольцевой, которые эксплуатируются совместно в рамках маршрутного движения.

