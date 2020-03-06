Собянин: В ближайшие пять лет около 500 женщин станут машинистками метро
6 марта 202022:20
Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что, как ожидается, в ближайшие 5 лет на работу машинистками устроятся около 500 женщин. Об этом пишет Дни.ру.
Ранее сообщалось, что с 2021 года в метрополитене столицы женщины смогут начать работать машинистками. Прежде эта работа была противопоказана представительницам прекрасного пола из-за сильных нагрузок при вождении поездов.
По словам Собянина, управление в обновленных поездах не требует особых физических показателей. В частности, многие процессы стали автоматическими.
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