Петербуржца заключили под стражу за нападение на африканцев в метро
4 марта 202022:55
В Петербурге задержан молодой человек за нападение на африканцев в метрополитене. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылке на МВД по региону.
Как пишет издание, инцидент произошел 2 марта на станции метро «Академическая». Двое молодых людей открыли стрельбу по африканцам из газового пистолета. Стрелявший был заключен под стражу, второй молодой человек за соучастие получил подписку о невыезде.
По факту произошедшего заведено уголовное дело о хулиганстве.
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