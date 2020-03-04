Петербуржца заключили под стражу за нападение на африканцев в метро

В Петербурге задержан молодой человек за нападение на африканцев в метрополитене. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылке на МВД по региону.

Как пишет издание, инцидент произошел 2 марта на станции метро «Академическая». Двое молодых людей открыли стрельбу по африканцам из газового пистолета. Стрелявший был заключен под стражу, второй молодой человек за соучастие получил подписку о невыезде.

По факту произошедшего заведено уголовное дело о хулиганстве.

