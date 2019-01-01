В Московском метро озаботились сохранением птиц

Наклейки с изображением хищных птиц размещены на стёклах вестибюлей метро. Они должны отпугивать мелких пернатых. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

«Часто прозрачные витражные окна бывают невидимы для мелких птиц, они бьются и погибают. Темные силуэты хищников побудят их менять направление полёта. Это поможет сохранить им жизнь», - сообщили в пресс-службе.

Практика применения наклеек – отпугивателей не нова. Они успешно «работают» в других городах, в том числе и за рубежом. Стикеры помогают не только заботиться о сохранении птиц, но и содержать в чистоте здания, потому что пернатые стараются к ним не подлетать.

Воображаемые хищники размещены на стеклах более 20 станций метро, всего порядка 300 наклеек. Выбраны, в первую очередь станции, которые находятся близко к паркам. Среди них «Медведково», «Ботанический сад», «Владыкино», «Лесопарковая»...

Ранее НСН сообщала, что на столичных высотках поселят соколов-сапсанов. Но здесь уже причины совсем другие. Настоящие, а не воображаемые хищники помогут сократить численность ворон и голубей в столице.

