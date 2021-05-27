В Берлине построят общий храм для христиан, иудеев и мусульман

В Берлине заложили церковь House of One, которая станет местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий – христианства, иудаизма и ислама. Об этом сообщила телерадиокомпания Rbb.

Здание высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, где раньше находилась церковь XIII века Петрикирхе.

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Отмечается, что в здании будут находиться церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены общим залом.

На церемонии также закладки присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект необыкновенным, ведь он был инициирован священнослужителями - представителями трех религий.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:РелигияХрамы
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