В Берлине построят общий храм для христиан, иудеев и мусульман
В Берлине заложили церковь House of One, которая станет местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий – христианства, иудаизма и ислама. Об этом сообщила телерадиокомпания Rbb.
Здание высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, где раньше находилась церковь XIII века Петрикирхе.
Отмечается, что в здании будут находиться церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены общим залом.
На церемонии также закладки присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект необыкновенным, ведь он был инициирован священнослужителями - представителями трех религий.
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