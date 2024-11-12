В московском метро нашли кошку в переноске, владельца разыскивают
На станции Люблинско-Дмитровской линии московского метро обнаружили кошку в переноске, сообщили в департаменте транспорта.
По данным ведомства, животное нашла дежурная по станции, и сейчас кошка находится в безопасности под присмотром сотрудников метро.
В пресс-службе подземки уточнили, что кошку передали на передержку, и в настоящее время продолжаются поиски владельца.
Чтобы вернуть питомца, хозяин должен обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 и предоставить доказательства владения, включая ветеринарные документы или фотографии животного, а также указать станцию, где она могла быть оставлена, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru