В московском метро нашли кошку в переноске, владельца разыскивают

В пресс-службе подземки уточнили, что кошку передали на передержку, и в настоящее время продолжаются поиски владельца.

Чтобы вернуть питомца, хозяин должен обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 и предоставить доказательства владения, включая ветеринарные документы или фотографии животного, а также указать станцию, где она могла быть оставлена, передает «Радиоточка НСН».

