В Великобритании в возрасте 33 лет умерла старейшая кошка в мире

В Великобритании умерла кошка по кличке Рози, сообщает The Sun.

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Ей было 33 года, и она считалась самой старой кошкой в мире. Хозяйка забрала питомца из приюта в 90-х годах. По словам женщины, последнее время Рози чувствовала себя не очень хорошо.

Возраст животного соответствовал 152 человеческим годам.

Ранее в Португалии умер самый старый пес в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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