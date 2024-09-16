В Великобритании в возрасте 33 лет умерла старейшая кошка в мире

Ей было 33 года, и она считалась самой старой кошкой в мире. Хозяйка забрала питомца из приюта в 90-х годах. По словам женщины, последнее время Рози чувствовала себя не очень хорошо.

Возраст животного соответствовал 152 человеческим годам.

Ранее в Португалии умер самый старый пес в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

