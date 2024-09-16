В Великобритании в возрасте 33 лет умерла старейшая кошка в мире
16 сентября 202403:01
В Великобритании умерла кошка по кличке Рози, сообщает The Sun.
Ей было 33 года, и она считалась самой старой кошкой в мире. Хозяйка забрала питомца из приюта в 90-х годах. По словам женщины, последнее время Рози чувствовала себя не очень хорошо.
Возраст животного соответствовал 152 человеческим годам.
Ранее в Португалии умер самый старый пес в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru