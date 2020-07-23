В Московской области продлили масочный режим

Обязательное ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции продлили в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева.

Также сохраняется обязанность организаций обеспечивать соблюдение дистанции между людьми.

Также в документе отмечается, что продолжит действовать требование для занятий физкультурой на улице – должно соблюдаться расстояние 5 метров и в группе должно находиться не более 5 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, из них в Подмосковье - 608.



