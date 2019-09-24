В «Московское долголетие» впервые включены занятия зимними видами спорта

Программа «Московского долголетия» будет заметно расширена. Отмечается, что столичные власти рассмотрели вопросы об организации нового сезона программы, а также проведении мероприятий, посвященных Дню старшего поколения.

В минувшем году кружки и секции вели чуть более сотни организации-партнеров программа. В 2019-ом список существенно расширился: почти до 1 300 организаций. В новом осенне-зимнем сезоне «Московского долголетия», который стартует уже 1 октября, программа секций и кружков была серьёзна обновлена.

Отмечается, что участники программы смогут заниматься 24 новыми видами спортивных игр. В их числе – футбол, баскетбол, большой теннис, гольф, бильярд и многие другие. Кроме того, впервые на свежем воздухе будут работать секции по зимним видам спорта.

Напомним, Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. В столице в этот праздник объявлен Днём старшего поколения. Программа мероприятий в Москве будет включать почти 500 мероприятий. В их числе, 320 концертов, более ста интерактивных программ, а также 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.