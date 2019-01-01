Общество

Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу

16 июля12:31

Участнику проекта «Московское долголетие» Тиграну Сарибекяну удалось похудеть на 30 килограммов – со 128 до 98 – благодаря посещению занятий по йоге и фитнесу. Как пишет АГН «Москва», об этом заявили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Добившийся таких удивительных результатов 59-летний мужчина заявил, что сначала он посещал занятия дважды в неделю, а сейчас занимается уже по шесть раз в неделю. Всем тем, кто хочет изменить свою жизнь, как и он, Тигран Сарибекян посоветовал не бояться и сделать первый шаг.

Добавим, записаться на программы проекта «Московское долголетие» любой желающий может в центрах соцобслуживания населения, в центрах госуслуг «Мои документы», а также в поликлиниках и других государственных учреждениях, в которых реализуется этот проект.

«Московское долголетие» получило высокую оценку международных экспертов

Ранее НСН писала, что участники проекта «Московское долголетие» представили столицу на IX Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который прошел в Кирове. Команды из 73 регионов России и 7 зарубежных стран соревновались в категориях «Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь».

Были определены сильнейшие в работе на портале и в приложении Пенсионного фонда России, поисковой системе Яндекс, знании правил интернет-безопасности и управлении со смартфоном.

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ФОТО: pxhere.com
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