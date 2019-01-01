Участник «Московского долголетия» похудел на 30 кг благодаря йоге и фитнесу

Участнику проекта «Московское долголетие» Тиграну Сарибекяну удалось похудеть на 30 килограммов – со 128 до 98 – благодаря посещению занятий по йоге и фитнесу. Как пишет АГН «Москва», об этом заявили в департаменте труда и социальной защиты населения.

Добившийся таких удивительных результатов 59-летний мужчина заявил, что сначала он посещал занятия дважды в неделю, а сейчас занимается уже по шесть раз в неделю. Всем тем, кто хочет изменить свою жизнь, как и он, Тигран Сарибекян посоветовал не бояться и сделать первый шаг.

Добавим, записаться на программы проекта «Московское долголетие» любой желающий может в центрах соцобслуживания населения, в центрах госуслуг «Мои документы», а также в поликлиниках и других государственных учреждениях, в которых реализуется этот проект.