В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

Более 200 рейсов были задержаны или отменены в четверг в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», во Внуково задержали 16, отменили 17 рейсов; в Домодедове семь бортов задержали, а 96 — отменили. Кроме того, в Шереметьеве задержано 18 рейсов, пятьдесят отменено, пишет RT.

Ранее Росавиация объявила о приостановлении работы 12 южных аэропортов в близких к границе с Украиной регионах, напоминает Ura.ru. Ведомство приняло такое решение на фоне военной операции РФ на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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