В московских аэропортах задержали или отменили более 200 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», во Внуково задержали 16, отменили 17 рейсов; в Домодедове семь бортов задержали, а 96 — отменили. Кроме того, в Шереметьеве задержано 18 рейсов, пятьдесят отменено, пишет RT.

Ранее Росавиация объявила о приостановлении работы 12 южных аэропортов в близких к границе с Украиной регионах, напоминает Ura.ru. Ведомство приняло такое решение на фоне военной операции РФ на Украине.

