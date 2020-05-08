В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически

Действие рабочих пропусков в столице автоматически продлевается до 31 мая. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко, пишет АГН Москва.

Также он напомнил, что до 31 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты магазины – исключениями являются те торговые точки, которые продают товары первой необходимости, а также кафе и салоны красоты.

Депутат подчеркнул, что порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить дважды в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

Кроме того, Валерий Головченко добавил, что проездные билеты, по которым в общественном транспорте с 30 марта по 31 мая было совершено не более 15 поездок, после 31 мая можно будет продлить или обменять.

Патрули в День Победы, маски и перчатки: Москва продолжает самоизоляцию

Накануне мэр российской столицы Сергей Собянин объявил о введении в городе с 12 мая обязательного ношения масок и перчаток на объектах торговли и в общественном транспорте. Информацию об этом градоначальник опубликовал на своём личном сайте.

Ношение масок, респираторов и других средств защиты органов дыхания, а также перчаток с 12 числа будет обязательным в магазинах, торговых центрах, во время поездок на всех видах общественного транспорта и в такси. По словам Собянина, вводя такое требование, власти не усиливают ограничения, а – наоборот – предпринимают усилия к возвращению к обычной жизни, пишет RT.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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