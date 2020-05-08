В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска будут продлены до 31 мая автоматически

Действие рабочих пропусков в столице автоматически продлевается до 31 мая. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко, пишет АГН Москва.

Также он напомнил, что до 31 мая в Москве запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты магазины – исключениями являются те торговые точки, которые продают товары первой необходимости, а также кафе и салоны красоты.

Депутат подчеркнул, что порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить дважды в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

Кроме того, Валерий Головченко добавил, что проездные билеты, по которым в общественном транспорте с 30 марта по 31 мая было совершено не более 15 поездок, после 31 мая можно будет продлить или обменять.