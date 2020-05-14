В Мосгордуме поддержали решение продлить срок приема заявок на включение в перечень соцпредприятий

Решение городских властей продлить срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий в Московской городской думе назвали правильным. Такое мнение высказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, пишет АГН Москва.

Он подчеркнул, что это решение нужно только поприветствовать, поскольку такие предприятия оказывают позитивное влияние не только на экономику мегаполиса в целом, но и на экономику конкретного района и социальное самочувствие граждан, проживающих там. Кроме того, Александр Козлов добавил, что у таких предприятий появляется свой круг клиентов.

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Ранее НСН писала, что срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен. С таким заявлением выступила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что правительство Москвы недавно утвердило новые субсидии для социальных предприятий, которые позволяют возместить до 1 млн руб. расходов на покупку и лизинг оборудования, а также оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам.

При этом, заммэра добавила, что срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, которые по указу Владимира Путина – из-за угрозы распространения COVID-19 – были объявлены нерабочими.

Сергунина подчеркнула, что такой поддержкой смогут воспользоваться около 30 тысяч московских компаний. В частности, сообщается, что при приобретении оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35% затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25% при установке на предприятии импортного.


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