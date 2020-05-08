В Мосгордуме оценили возможность проведения тотального тестирования на коронавирус
Депутат Московской городской думы Олег Артемьев выступил за тотальное тестирование на коронавирус. Эту идею он высказал в интервью изданию «Аргументы и Факты». По словам народного избранника, проверять на COVID-19 надо всех поголовно, чтобы понять масштаб бедствия.
По словам Артемьева, он лично знаком с людьми, которые бессимптомно перенесли COVID-19, а поняли это только после того, как сдали анализ. В связи с этим депутат привёл в пример США, где уже проводится тотальное тестирование.
Кроме того, глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Борелли ранее утверждал, что число невыявленных инфицированных может в 10 раз превышать тех, кому такой диагноз поставлен.
По последним оперативным данным, в России число заражённых коронавирусом достигло 177 160 человек.
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