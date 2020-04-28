В Мосгордуме отметили заметное развитие IT-сервисов столицы в период пандемии
В российской столице отмечается большой и быстрый скачок в развитии IT-сервисов после введения режима повышенной готовности из-за коронавируса. Такую оценку дал председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.
Он отметил, что другим странам для этого потребовались бы годы. Москва сумела преодолеть это путь гораздо быстрее, пусть и с некоторыми недочётами, которые также устраняются, передает АГН «Москва».
Депутат выделил сразу несколько значимых IT-сервисов. Например, по словам Головченко, электронная приемная Мосгордумы позволяет москвичам мгновенно обращаться к народному избраннику. Парламентарий также отметил Московскую электронную школу.
Возникающие проблемы в связи с колоссальным наплывом пользователей в нынешних условиях Головченко считает сигналом для властей о необходимости развивать и совершенствовать эти сервисы. Депутат также обратил внимание на то, что после окончания самоизоляции столичные IT-сервисы будут существовать в рыночных условиях, которые покажут, насколько эти платформы будут востребованы.
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