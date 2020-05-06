В Мосгордуме назвали труд соцработников в период пандемии коронавируса героическим

Депутат отметила и волонтеров, которые взяли на себя часть нагрузки в период распространения COVID-19. Они выполняют нестандартные задания и поручения.

«Например, очень важны прогулки с домашними животными. Оставить без такой поддержки людей, оказавшихся в безвыходной ситуации, невозможно. Волонтеры в Москве выгуливали домашних животных суммарно уже больше 4 тысяч часов», - отметила Мельникова.

Ранее НСН писала, что больше 2/3 запросов, поступающих в волонтерский штаб центра «Моя карьера», приходят от владельцев собак. Пожилые горожане, которые соблюдают режим самоизоляции, просят помочь выгулять их питомцев и привезти для них корм.



В настоящий момент волонтеры выгуливают уже 120 собак. Причем это питомцы не только пожилых людей, но и граждан с хроническими заболеваниями.



Если собака весит до 10 кг, социальные волонтеры выгуливают их сами, более крупными питомцами занимаются зооволонтеры из некоммерческих организаций и кинологических ассоциаций.

