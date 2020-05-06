В Мосгордуме назвали труд соцработников в период пандемии коронавируса героическим
Труд социальных работников столицы в период борьбы с коронавирусом можно назвать героическим. С таким заявлением выступила член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Ольга Мельникова. Она отметила, что соцработники вместе с врачами, медсестрами и санитарами находятся на передовой борьбы с COVID-19. Они оказывают помощь тем, кто из-за возраста или состояния здоровья не может самостоятельно решать бытовые проблемы, заявила в беседе с АГН Москва Мельникова.
При этом, депутат подчеркнула, что столичные власти полностью обеспечивают социальных работников всеми средствами защиты, необходимыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также, по словам Ольги Мельниковой, все соцработники регулярно сдают тесты на COVID-19.
Депутат отметила и волонтеров, которые взяли на себя часть нагрузки в период распространения COVID-19. Они выполняют нестандартные задания и поручения.
«Например, очень важны прогулки с домашними животными. Оставить без такой поддержки людей, оказавшихся в безвыходной ситуации, невозможно. Волонтеры в Москве выгуливали домашних животных суммарно уже больше 4 тысяч часов», - отметила Мельникова.
Ранее НСН писала, что больше 2/3 запросов, поступающих в волонтерский штаб центра «Моя карьера», приходят от владельцев собак. Пожилые горожане, которые соблюдают режим самоизоляции, просят помочь выгулять их питомцев и привезти для них корм.
В настоящий момент волонтеры выгуливают уже 120 собак. Причем это питомцы не только пожилых людей, но и граждан с хроническими заболеваниями.
Если собака весит до 10 кг, социальные волонтеры выгуливают их сами, более крупными питомцами занимаются зооволонтеры из некоммерческих организаций и кинологических ассоциаций.
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