В Мосгордуме решение о бесплатных парковках для столичных волонтеров сочли верным

«И решение о парковках тоже абсолютно верное, нужное - многие волонтеры, пользуясь своим транспортом, могут оперативно доехать к нуждающимся москвичам, которые иногда проживают далеко от остановок общественного транспорта, метро или, например, находятся на самоизоляции в ближнем Подмосковье. Конечно, бесплатная парковка - очень правильное решение, которое поможет нашим волонтерам эффективно работать», - заявил представитель «Единой России».

По мнению парламентария, героизм волонтеров сравним с героизмом врачей и медицинских работников, которые ценой собственной жизни спасают жизни москвичей.