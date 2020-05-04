В Мосгордуме решение о бесплатных парковках для столичных волонтеров сочли верным

Для более оперативного оказания помощи нуждающимся власти Москвы приняли решение сделать парковку для волонтеров бесплатной. Руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов назвал такое решение, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Орлов напомнил также о том, что в столице для волонтеров действуют спецпропуска, они пользуются бесплатным проездом на общественном транспорте по картам «Тройка», которые уже начали получать.

Волонтерам в Москве разрешили парковаться бесплатно

«И решение о парковках тоже абсолютно верное, нужное - многие волонтеры, пользуясь своим транспортом, могут оперативно доехать к нуждающимся москвичам, которые иногда проживают далеко от остановок общественного транспорта, метро или, например, находятся на самоизоляции в ближнем Подмосковье. Конечно, бесплатная парковка - очень правильное решение, которое поможет нашим волонтерам эффективно работать», - заявил представитель «Единой России».

По мнению парламентария, героизм волонтеров сравним с героизмом врачей и медицинских работников, которые ценой собственной жизни спасают жизни москвичей.

Пожилые москвичи чаще всего просят волонтеров погулять с собакой

«В помощь им бок о бок, рука к руке встали наши волонтеры, представители самых разных общественных и некоммерческих организаций. Это и «Молодая гвардия» «Единой России», Общероссийский народный фронт. И это потрясающе, как люди всех возрастов абсолютно бескорыстно помогают тем, кто попал в сложную минуту, привозят продукты, лекарства, гуляют с домашними животными», - добавил Степан Орлов.

Напомним, общественный транспорт столицы и городские парковки для волонтеров бесплатны.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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