В Мосгордуме готовятся увековечить память о Сергее Доренко
Если родственники или журналистское сообщество обратятся к властям с таким предложением, в Москве могут увековечить память о журналисте Сергее Доренко. Об этом заявил Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.
Депутаты столицы предполагают, что в память о Доренко на доме, где жил журналист, или на здании редакции радиостанции «Говорит Москва», где он последнее время работал, может быть установлена мемориальная доска.
Напомним, в 9 мая в Москве в ДТП погиб журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Согласно имеющимся данным, Доренко упал с мотоцикла на Николоямской улице. Официальной причиной смерти журнaлистa стaлa «aневризмa грудной чaсти aорты рaзорвaннaя». Президент России Владимир Путин принес соболезнования родным и близким журналиста.
Ранее лидер мотоклуба «Ночные Волки» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН выразил соболезнования семье погибшего несколько часов назад в Москве журналиста Сергея Доренко и признался, что будет спешить вернуться в столицу, чтобы успеть на похороны Доренко, с которым его связывали очень непростые и даже конфликтные, порой, отношения.
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