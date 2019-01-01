В Мосгордуме готовятся увековечить память о Сергее Доренко

Если родственники или журналистское сообщество обратятся к властям с таким предложением, в Москве могут увековечить память о журналисте Сергее Доренко. Об этом заявил Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Депутаты столицы предполагают, что в память о Доренко на доме, где жил журналист, или на здании редакции радиостанции «Говорит Москва», где он последнее время работал, может быть установлена мемориальная доска.

