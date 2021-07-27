В Мордовии обнаружили подпольную оружейную мастерскую

Отмечается, что были задержаны три жителя региона. Они восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и незаконно хранили оружие и боеприпасы.

Из незаконного оборота изъяли 1,5 тысячи боеприпасов различного калибра и 19 единиц боевого оружия, в том числе автоматы АКСУ, пистолеты и гладкоствольные ружья.

