В Мордовии обнаружили подпольную оружейную мастерскую
27 июля 202112:02
Сотрудники ФСБ задержали группу преступников, которые работали в подопльной оружейной мастерской, сообщило ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что были задержаны три жителя региона. Они восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия и незаконно хранили оружие и боеприпасы.
Из незаконного оборота изъяли 1,5 тысячи боеприпасов различного калибра и 19 единиц боевого оружия, в том числе автоматы АКСУ, пистолеты и гладкоствольные ружья.
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27 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru