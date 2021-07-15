Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Москве, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — приводит сообщение ТАСС.

Личность задержанного не раскрывается, отмечает RT.

В тайнике, оборудованном злоумышленником, силовики обнаружили компоненты взрывного устройства, отмечает РЕН ТВ. В средствах связи, которые использовал задержанный, были найдены инструкции по изготовлению самодельной бомбы. Кроме того, у россиянина обнаружили переписку с членами международных террористических организаций, находящимися в Сирии, сообщает РИА ФАН.

ФСБ возбудила уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

