ФСБ России предотвратила теракт в Москве
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт в Москве, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — приводит сообщение ТАСС.
Личность задержанного не раскрывается, отмечает RT.
В тайнике, оборудованном злоумышленником, силовики обнаружили компоненты взрывного устройства, отмечает РЕН ТВ. В средствах связи, которые использовал задержанный, были найдены инструкции по изготовлению самодельной бомбы. Кроме того, у россиянина обнаружили переписку с членами международных террористических организаций, находящимися в Сирии, сообщает РИА ФАН.
ФСБ возбудила уголовное дело, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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