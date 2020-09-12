В МОКе шокированы казнью иранского борца-чемпиона

Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обращался к верховному лидеру и президенту Ирана с просьбой о пощаде Навида Афкари. Отмечается, что призыв был сделан с уважением к суверенитету страны.

«МОК шокирован сегодняшним заявлением. Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК вместе с Национальным олимпийским комитетом Ирана, Объединенным миром борьбы (UWW) и Федерацией борьбы Ирана не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари», - говорится в официальном заявлении МОК, опубликованном пресс-службой организации.

Иранский борец был казнен 12 сентября, в субботу, утром. Его приговорили к смертной казни за участие в неправительственных акциях и убийство охранника в 2018 году.



