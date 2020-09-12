Иранского чемпиона казнили после заступничества Трампа

По словам Трампа, проступок чемпиона «заключался в участии в антиправительственной уличной демонстрации», сообщает ТАСС.

Суд в Иране признал спортсмена виновным в протестных акциях, а также - в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году.

Местные СМИ сообщают о приведении приговора о смертной казни утром в субботу, 12 сентября.

