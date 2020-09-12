Иранского чемпиона казнили после заступничества Трампа
В Иране приговорили к смерти 27-летнего чемпиона по борьбе Навида Афкари. Спортсмен был участником протестных акций, а на прошедшей неделе за него вступился президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, проступок чемпиона «заключался в участии в антиправительственной уличной демонстрации», сообщает ТАСС.
Суд в Иране признал спортсмена виновным в протестных акциях, а также - в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году.
Местные СМИ сообщают о приведении приговора о смертной казни утром в субботу, 12 сентября.
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