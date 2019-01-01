В Минздраве заявили о ничтожной доле сидящих на маке наркоманов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила исключить из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров пищевой мак, пишет «Интерфакс». По словам омбудсмена, за продажу пищевого мака пострадало большое количество продавцов и руководителей фирм, реализующих этот продукт, который разрешён к продаже, но при экспертизе показывает содержание соломки. Эти люди не представляют общественной опасности, которая, отметила Москалькова, должна быть главным критерием уголовной политики.

В эфире НСН главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отметил, что доля наркоманов, использующих пищевой мак, ничтожна мала.

«Среди больных, которых мы лечим, не попадаются люди, которые сидят на пищевом маке, очищают его, готовят из него какой-то наркотик и так далее. Это нужна целая лаборатория, система очистки. На нелегальном рынке наркотиков, наверное, можно купить что-то уже очищенное и готовое к употреблению», — сказал собеседник агентства.