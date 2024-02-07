В Минздраве заявили, что в России сократилась детская и младенческая смертность
Заместитель министра здравоохранения РФ Евгения Котова заявила, что показатели младенческой смертности в России достигли исторического минимума, сообщает РИА Новости.
Выступая на форуме национальных достижений в рамках форума «Россия», она указала, что за 10 лет показатели детской и младенческой смертности в стране сократились более чем на 50%.
Также замминистра добавила, что за время реализации национального проекта «Здравоохранение» в соответствие со всеми современными требованиями были приведены более 2700 детских поликлиник, то есть 98% от всех подобных учреждений.
Ранее в Росстате заявили, что с января по ноябрь 2023 года естественная убыль населения России снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru