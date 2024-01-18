РАН: Преждевременная смертность россиян наносит ущерб экономике в триллионы рублей

Как следует из исследования, один недожитый год при преждевременной смерти россиянина приводит к потерям 226–513 тысяч рублей. Также установлено, что чаще всего причинами ранней смертности становятся заболевания системы кровообращения либо внешние причины, включая ДТП и случайные отравления.

Уточняется, что преждевременной смертью считают уход из жизни в возрасте ниже ожидаемой продолжительности жизни. По информации издания, в 2019 году число преждевременно умерших россиян превысило 981 тысячу человек. Экономические потери в этом случае рассчитываются, как сумма стоимости потерянных лет жизни и потерь в ВВП с учетом «недоработанного» трудового стажа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню и превысила 73 года, передает «Радиоточка НСН».

