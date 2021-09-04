В Минздраве высказались о сроках возвращения к доковидной жизни
Возвращение к допандемийной жизни во многом зависит от самих россиян. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в беседе с ТАСС в в кулуарах Восточного экономического форума.
«Неблагодарное дело строить прогнозы, и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», — подчеркнул первый замглавы Минздрава.
Фисенко призвал граждан прививаться против COVID-19, отметив, что в последние полтора года ученые, фармацевты и промышленность РФ «сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе».
«Мы разработали противоковидную вакцину, мы первые ее в мире зарегистрировали, вывели на рынок. Помимо вакцины мы также имеем собственные разработки противовирусных препаратов, имеем собственные разработки моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма», — перечислил первый замминистра.
Фисенко подчеркнул, что эти препараты — разработки российских ученых, которые дошли до промышленного производства, и медики во всех регионах страны активно ими пользуются.
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