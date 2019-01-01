Диетолог рассказала, как бьющий током браслет помогает избавиться от вредных привычек

Браслет Pavlok от вредных привычек, который бьет своего хозяина током, появился в продаже в Интернете. За каждую провинность, будь то курение, вредная пища, грызение ногтей, долгий сон, устройство пропускает через владельца электрический заряд.

Как гаджет поможет в формировании автоматических здоровых привычек и правильных условных рефлексов, НСН рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

«Это очень интересное решение. Люди, которые уже опробовали на себе браслет, говорят о положительных результатах, но необходимо провести тестирования и различные клинические исследования, чтобы об этом однозначно говорить», - сообщила Ионова.

Говоря о том, насколько такая шоковая терапия может помочь в борьбе с вредными привычками, например, с перееданием или слабостью к «фаст фуду», эксперт отметила, что с точки зрения физиологии большую часть пищи люди едят неосознанно.

«Каждый день мы принимаем более 200 решений относительно еды, но осознаем в лучшем случае только около 14 из них. Поэтому в норме пищевое поведение – это автоматический процесс. По сути, им управляют производители, которые выставляют сладости в начале кассы. Или запах выпечки в магазине. Поэтому метод Павлова по формированию условных рефлексов прекрасен. Тем более, браслет – это не только наказание в виде электрошока, Если человек придерживается своего плана, то получает награду», - считает Лидия Ионова.

По ее мнению, браслет может оказаться очень полезен, ведь люди, как и животные, стремятся уйти от боли. Поэтому девайс сможет помочь в формировании автоматических здоровых привычек.

