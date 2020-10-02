В Минздраве считают нужным подать в суд на Навального

Врачам больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске надо подать в суд на Алексея Навального после его высказываний в интервью немецкому журналу Spiegel. Так считает генеральный директор «НМИЦ Кардиологии» министерства здравоохранения Сергей Бойцов.

По его словам, оппозиционер не просто раскритиковал омских медиков, а фактически обвинил их в преступлении. «В случае с Алексеем Навальным речь идет не просто о какой-то неблагодарности, которую можно было бы простить, как отсутствие внутренней культуры человека. Ситуация выглядит совсем по-другому: речь идет об обвинении… в косвенном участии в убийстве, в неоказании медицинской помощи должным образом», — заявил Бойцов URA.RU.

Специалист подчеркнул, что в омской больнице оказали Навальному всю возможную помощь, которая в итоге спасла ему жизнь – в противном случае он бы просто не выжил. При этом глава «НМИЦ Кардиологии» не исключает, что оппозиционер может делать такие высказывания, находясь под каким-то влиянием. Однако отвечать за свои слова ему придётся лично, поскольку он сам их произнёс.

В интервью Spiegel Навальный, в частности, завил, что главный врач омской больницы якобы всё знал про отравление, однако озвучивал версии о нарушении обмена веществ или, что пациент «выпил много самогона».

