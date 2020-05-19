В Минздраве РФ уточнили для кого отменяется вакцинация
Приостановка вакцинации в России в связи с распространением коронавируса коснётся только взрослого населения. По детям решение должны принять на местах региональные власти. С таким разъяснением выступил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, предает ТАСС.
Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев сообщил в Совете Федерации, о приостановке вакцинации в рамках прививочного календаря. Решение он объяснил тем, что во время активного распространения COVID-19 иммунная система организм и так перегружена.
Помощник главы Минздрава уточнил, что вакцинация взрослых россиян приостановлена по рекомендации Роспотребнадзора, отмечает Ura.ru. Регионы будут принимать решения о временной приостановки прививок детям только в случае острой необходимости, исходя из эпидемиологической обстановки в конкретном субъекте.
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