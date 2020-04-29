В Минздраве РФ подтвердили, что коронавирус чаще убивает мужчин
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил о том, что жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины, чем женщины. Об этом, по его словам, говорит мировая статистика.
«Гендерная характеристика этой инфекции - вопрос, который требует расшифровки», - сказал Брико, добавив, что более высокая смертность мужчин от коронавируса наблюдается во всех стран.
Эксперт отметил, что точная причина этого явления пока непонятна ученым, однако есть предположения, что данный феномен — следствие особенности реакции женского организма на целый ряд антигенов и различные вакцины.
Также свое влияние мог оказать тот факт, что мужчины чаще подвержены вредным привычкам, что вызывает сопутствующие паталогии.
Брико также заявил, что Россия еще не вышла на плато по распространению коронавируса, однако ситуация может измениться в ближайшее время, передает Ura.ru
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