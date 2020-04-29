В Минздраве РФ подтвердили, что коронавирус чаще убивает мужчин

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил о том, что жертвами коронавируса COVID-19 чаще становятся мужчины, чем женщины. Об этом, по его словам, говорит мировая статистика.



«Гендерная характеристика этой инфекции - вопрос, который требует расшифровки», - сказал Брико, добавив, что более высокая смертность мужчин от коронавируса наблюдается во всех стран.