В Минздраве рассказали об обследованиях для переболевших COVID-19

Переболевших коронавирусом россиян будут персонально приглашать на прохождение обследования, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщили «Известия».

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Министр отметил, что обследование после болезни станет доступно, когда система здравоохранения начнет справляться с потоком пациентов. «Это подталкивание [к обследованию] и мотивирование должно идти по пути персонификации», — рассказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.

Он объяснил, что россияне будут получать приглашения для того, чтобы пройти осмотр и выявить потребность в дополнительной медпомощи или госпитализации.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:КоронавирусРоссияМинздрав
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