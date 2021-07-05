В Минздраве рассказали об обследованиях для переболевших COVID-19
Переболевших коронавирусом россиян будут персонально приглашать на прохождение обследования, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Об этом сообщили «Известия».
Министр отметил, что обследование после болезни станет доступно, когда система здравоохранения начнет справляться с потоком пациентов. «Это подталкивание [к обследованию] и мотивирование должно идти по пути персонификации», — рассказал Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета.
Он объяснил, что россияне будут получать приглашения для того, чтобы пройти осмотр и выявить потребность в дополнительной медпомощи или госпитализации.
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