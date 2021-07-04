Кондиционеры научат уничтожать коронавирус

Разработку можно применять в больницах и самолетах, в общественных транспортах и на производствах. Технологию в будущем можно будет интегрировать в кондиционеры. Мембрана способна нагреваться до 300-400 градусов по Цельсию и проводить электрический ток, что позволит обезвредить COVID-19.

Как отмечают создатели наномембраны, до сих пор не существовало материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Также разработка способна понимать, какие вирусы и канцерогены летают вокруг, фильтровать их и сжигать.

При комнатной температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность на различных предметах до трех суток, а в жидкой среде - до семи суток. Об этом ране сообщил Минздрав РФ.

