Кондиционеры научат уничтожать коронавирус
Российские ученые из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий разработали наномембрану, которую можно использовать в фильтрах, пишут «Известия».
Разработку можно применять в больницах и самолетах, в общественных транспортах и на производствах. Технологию в будущем можно будет интегрировать в кондиционеры. Мембрана способна нагреваться до 300-400 градусов по Цельсию и проводить электрический ток, что позволит обезвредить COVID-19.
Как отмечают создатели наномембраны, до сих пор не существовало материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Также разработка способна понимать, какие вирусы и канцерогены летают вокруг, фильтровать их и сжигать.
При комнатной температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность на различных предметах до трех суток, а в жидкой среде - до семи суток. Об этом ране сообщил Минздрав РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 439 / сут.
Умерли
137 тыс.+697 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+17 899 / сут.
- В Таджикистане введена обязательная вакцинация взрослого населения
- Кондиционеры научат уничтожать коронавирус
- Спасатели прогнозируют подъем уровня рек в Крыму
- В Чечне ввели ограничение на заполняемость мечетей и храмов
- Байден прокомментировал кибератаку на 200 американских компаний
- Под Ростовом две девочки погибли в автомобиле из-за жары
- В Москве курьеров-велосипедистов могут обязать сдавать экзамены
- Под Рязанью мальчика засыпало песком
- Кремль: Россия ждет Лукашенко в Крыму
- Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru