Кондиционеры научат уничтожать коронавирус

Российские ученые из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий разработали наномембрану, которую можно использовать в фильтрах, пишут «Известия».

Минздрав: при комнатной температуре COVID-19 живет три дня

Разработку можно применять в больницах и самолетах, в общественных транспортах и на производствах. Технологию в будущем можно будет интегрировать в кондиционеры. Мембрана способна нагреваться до 300-400 градусов по Цельсию и проводить электрический ток, что позволит обезвредить COVID-19.

Как отмечают создатели наномембраны, до сих пор не существовало материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Также разработка способна понимать, какие вирусы и канцерогены летают вокруг, фильтровать их и сжигать.

При комнатной температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность на различных предметах до трех суток, а в жидкой среде - до семи суток. Об этом ране сообщил Минздрав РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УченыеКоронавирус
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