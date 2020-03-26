В Минздраве рассказали о состоянии Лещенко

В Минздраве РФ прокомментировали состояние здоровья артиста Льва Лещенко, у которого было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.

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По данным агентства, состояние Лещенко улучшилось, в настоящее время он не нуждается в высокой кислородной поддержке. Как заявил Мурашко, течение болезни у артиста позволяет надеяться на благоприятный исход.

Ранее сегодня стало известно, что анализы на коронавирус у Льва Лещенко дали положительный результат. Он был госпитализирован с воспалением лёгких вместе с супругой в больницу в Коммунарке в начале этой недели. В ряде СМИ появилась информация об ухудшении состояния артиста, якобы у певца начался отёк лёгких.


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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Лев ЛещенкоКоронавирусМинздрав