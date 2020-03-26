В Минздраве рассказали о состоянии Лещенко

По данным агентства, состояние Лещенко улучшилось, в настоящее время он не нуждается в высокой кислородной поддержке. Как заявил Мурашко, течение болезни у артиста позволяет надеяться на благоприятный исход.

Ранее сегодня стало известно, что анализы на коронавирус у Льва Лещенко дали положительный результат. Он был госпитализирован с воспалением лёгких вместе с супругой в больницу в Коммунарке в начале этой недели. В ряде СМИ появилась информация об ухудшении состояния артиста, якобы у певца начался отёк лёгких.





