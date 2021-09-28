В Минздраве рассказали о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19

Высокий риск угрозы жизни и здоровью пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняется в течение полугода после заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.

«После такого заболевания, в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Минздрава добавил, что переболевшим COVID-19 необходимо пройти углубленную диспансеризацию, в ходе которой медики могут выявить возможные риски и предотвратить различные заболевания.

