В Минздраве рассказали о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
Высокий риск угрозы жизни и здоровью пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сохраняется в течение полугода после заболевания. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
«После такого заболевания, в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью», — цитирует министра РИА Новости.
Глава Минздрава добавил, что переболевшим COVID-19 необходимо пройти углубленную диспансеризацию, в ходе которой медики могут выявить возможные риски и предотвратить различные заболевания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Гонконг признает российские COVID-сертификаты
- Врач предостерегла от надувания шариков после перенесенного COVID-19
- В Минздраве рассказали о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19
- Новый максимум смертей от COVID-19 за сутки зафиксирован в России
- В России выявили 21 559 случаев коронавируса за сутки
- В Госдуму внесли законопроект о запрете работы таксистов с судимостью
- Лукашенко рассказал о варианте проекта новой белорусской конституции
- МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за контракта с «Газпромом»
- В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины
- «Жамнов, а не Знарок». ФХР «переназначила» тренера сборной России по хоккею
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru