Глава Минздрава рассказала о массовых увольнениях врачей

В 2018 году в 54 регионах России сократилось число врачей. При этом, пишет Ura.ru, в целом по стране врачей стало больше на 0,07%. «На миграцию разных специалистов внутри страны влияют самые разные причины, в том числе и социальные», — сказала Скворцова.

По данным Минздрава, наибольший отток медиков отмечается в Бурятии, где число врачей сократилось на 59% с 3673 до 1499. На втором месте Новосибирская область, где врачей стало меньше на 58% (с 11000 до 4613). На третьем месте - Томская область, где сокращение числа специалистов составило 18%.

Ранее в эфире НСН фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков заявил, что к концу 2019 года Россия может столкнуться с массовым увольнением врачей, которые таким образом выразят недовольство своим положением и состоянием системы здравоохранения в стране. «Сейчас в медицинской сфере зреет движение, что 30 декабря в последний день года массово будут пожданы заявления либо об уходе, либо о переходе на одну ставку, либо отказ работать в тех условиях, которые предоставлены. То есть итальянские забастовки. “Лига защиты врачей” и профсоюз фельдшеров уже столкнулись с этими заявлениями, пытаются как-то разобраться. И что будет 30 декабря, пока еще никто не знает», - заявил Беляков.

