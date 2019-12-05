В Минздраве рассказали о карьерном росте трансплантолога Каабака
Глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина раскрыла подробности восстановления на работе детского трансплантолога Михаила Каабака и его коллеги Надежды Бабенко в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей.
Она заявила, что врачи не просто восстановлены, а приступили к работе «более высокого качества» и в более «развитых режимах».
В частности, увеличены рабочие часы Каабака, а сам он сейчас не просто детский хирург – а руководитель отдела, отмечает RT.
Напомним, Каабак и Бабенко были уволены из Центра 18 ноября. Сам Каабак в пресс-центре НСН заявлял, что у них произошли разногласия с главным детским трансплантологом России Сергеем Готье.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Онищенко уличил правительство в сговоре с торговцами сигаретами у школ
- Лукашенко рассказал о жестком антибелорусском давлении на Путина
- Медведев озаботился перспективой «беспощадного» бунта в России
- Депутат: Поводов для резкого повышения тарифов ОСАГО нет
- Ветеран «Альфы»: Хангошвили больше интересовал кровников, чем политиков