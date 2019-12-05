В Минздраве рассказали о карьерном росте трансплантолога Каабака

Она заявила, что врачи не просто восстановлены, а приступили к работе «более высокого качества» и в более «развитых режимах».

В частности, увеличены рабочие часы Каабака, а сам он сейчас не просто детский хирург – а руководитель отдела, отмечает RT.

Напомним, Каабак и Бабенко были уволены из Центра 18 ноября. Сам Каабак в пресс-центре НСН заявлял, что у них произошли разногласия с главным детским трансплантологом России Сергеем Готье.





